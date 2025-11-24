जबरन धर्मान्तरण के विरुद्ध गुरु तेग बहादुर जी की अमर शहादत

गुरुजी के शहीद होते ही हाहाकार मच गया ‘यह तो जुल्म है इतने बड़े संत का क्यों कत्ल कर दिया गया है, यह शासन अब ज्यादा चलने वाला नहीं’। प्रकृति ने ऐसा रूप धारण किया कि आंधी तूफान के कारण मुगल सिपाहियों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर भगदड़ मच गई। इस भागदौड़ में गुरु जी के एक श्रद्धालु ‘भाई जैता’ आगे बढे, फुर्ती से गुरु जी का सीस उठाया, श्रद्धा से अपने कपड़ों में लपेट लिया और अपने दो साथियों ‘भाई नानू’ और ‘भाई ऊद्धा’ को साथ लिया तथा छिपते-छिपाते पांच दिन की यात्रा पश्चात कीरतपुर पंजाब जा पहुंचे। जैता जी ने बोझिल मन से गुरु जी के सीस को उनके सुपुत्र गोविन्द राय जी के आगे रखा। गोविन्द राय जी ने भाई जैता जी के साहसिक कार्य को सरहाते हुए कहा ‘रंगरेटे गुरु के बेटे’। भाई जैता जी एक पिछड़ी जाति ‘रंगरेटा’ समाज के थे। गुरु तेग बहादुर जी के सीस का बड़े सत्कार के साथ आनन्दपुर साहिब में संस्कार किया गया जहां पर वर्तमान में बहुत ही सुन्दर गुरुद्वारा सुशोभित है। उधर दिल्ली में गुरु जी के एक और श्रद्धालु शिष्य ‘लखी शाह बंजारा’ व उसका बेटा ‘नगाहिया’, रूई और दूसरे सामान की कई बैलगाडियां लेकर चांदनी चौक पहुंचे और भीड़ को चीरते हुए आगे आए, बड़ी फुर्ती से गुरु जी के धड़ को उठाया, रूई के ढेर में छिपाया तथा गाडिय़ों को हॉक कर अपनी बस्ती रायसीना ले गए। इस दृश्य को उस वक्त के एक गायक केसौ भट्ट ने इस तरह वर्णन किया है :



चलो चलाई हो रही, गड़ गड़ बरसे मेघ

लखी नगाहिया ले गए, तू खड़ा तमाशा देख



दूसरी तरफ मुगल सिपाही परेशान थे कि गुरु जी का सीस और धड़ कहां गायब हो गया। लखी शाह गुरु जी के धड़ को सत्कार से अपने घर जो वर्तमान रायसीना हिल पर स्थित था, ले गए और अंतिम संस्कार के लिए अरदास ‘प्रार्थना’ के पश्चात उन्होंने अपने घर को ही आग लगा दी। मुगल फौज और लोगों ने यही समझा कि लखी शाह के घर को ही आग लग गई है। इस तरह ईश्वर ने ‘भाई जैता’ और ‘भाई लखी शाह’ के साहसिक कार्य द्वारा गुरु जी के शरीर का अपमान होने से बचा लिया। जहां लखी शाह ने अपने घर को आग लगाकर गुरु जी के धड़ का अंतिम संस्कार किया था, वहां अब गुरुद्वारा रकाबगंज सुशोभित है जो राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और केन्द्रीय सचिवालय के समीप स्थित है। जिस तरह चादर हमें सर्दी-गर्मी से बचाती है व हमारी रक्षा करती है उसी तरह गुरु तेग बहादुर जी ने हिन्दू धर्म, तिलक, जनेऊ व हिन्दुस्तान की रक्षा की इसलिए उन्हें ‘हिन्द की चादर’ कहा जाता है। निस्संदेह गुरु तेग बहादुर के धार्मिक स्वाधीनता के लिए दिए गए बलिदान ने औरंगजेब की धार्मिक नीति के विरुद्ध प्रतिरोध को और अधिक मजबूत किया और साथ ही साथ विकासशील सिख समाज के विकास को चरम सीमा की ओर अग्रसर किया। सनातन धर्म को मानने वाले इस बलिदान को अपने धर्म के लिए किया गया बलिदान मानने लगे और सम्पूर्ण पंजाब एवं उत्तर भारत में एक ज्वाला सी धधक उठी। सन् 1666 में जन्मे गुरु गोबिन्द सिंह जी ने 1675 में अपने पिता के हुए इस बलिदान का समाचार जब आनन्दपुर साहिब में सुना तो उन्होंने अनुभव किया कि सिख पंथ को मानने वालों ने बेशक बलिदान देकर मानवता के कोमल गुणों यथा विनम्रता, प्रेम, अहिंसा के पालन का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है परन्तु अब समय आ गया है जब एक कुशल कारीगर की समय पर लगाई गई हथौड़े की चोट के भांति समाज को मानवता के इन्हीं गुणों की सुरक्षा करने के लिए नए मोड़ पर ले जाया जाए।