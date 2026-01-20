क्या शांति का प्रतीक सत्ता-समीकरण का उपकरण बन गया?

भारतीय संस्कृति में सम्मान और पुरस्कार को कभी भी प्रदर्शन या लेन-देन का साधन नहीं माना गया। भारतीय परंपरा में सच्चा सम्मान वह है, जो कर्म के साथ स्वत: जुड़ जाए, न कि जिसे प्रचार या प्रतीकात्मक प्रदर्शन द्वारा अर्जित किया जाए। महात्मा गांधी को कभी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला, फिर भी वे विश्व के सबसे बड़े शांति-प्रतीक बने। यह भारतीय दृष्टि का उदाहरण है- जहां पुरस्कार से बड़ा कर्म होता है। नोबेल शांति पुरस्कार की सबसे बड़ी शक्ति उसका प्रतीकवाद है। पर यही प्रतीकवाद तब संकट बन जाता है, जब वह सत्ता-राजनीति का उपकरण बन जाए। मचाडो द्वारा पदक सौंपना कानूनी रूप से अर्थहीन है, पर प्रतीकात्मक रूप से अत्यंत प्रभावशाली भी है। यह मीडिया को आकर्षित करता है, विवाद पैदा करता है और अंतत: राजनीतिक लाभ की संभावना तलाश करता है। भारतीय संस्कृति में इसे 'यश का मोह' कहा जाएगा- जहां साधना की जगह प्रदर्शन आ जाए। मचाडो का यह कदम पूरी तरह आडंबर है या आंशिक रणनीति- यह इतिहास तय करेगा। पर यह स्पष्ट है कि नोबेल शांति पुरस्कार अब केवल नैतिकता का प्रतीक नहीं रहा, वह वैश्विक राजनीति का दर्पण भी बन गया है। भारतीय दर्शन हमें सिखाता है कि सम्मान साधन नहीं, परिणाम होना चाहिए। जब पुरस्कार को साधन बना लिया जाता है, तब उसकी आत्मा खो जाती है। ट्रंप की नोबेल-आकांक्षा और मचाडो की प्रतीकात्मक भेंट इसी खोती हुई आत्मा के संकेत हैं। यदि नोबेल को सचमुच शांति का प्रतीक बने रहना है, तो उसे फिर से कर्म, करुणा और नि:स्वार्थता से जोड़ा जाना होगा- अन्यथा वह केवल सत्ता-राजनीति का एक चमकदार आभूषण बनकर रह जाएगा।