व्यक्तिगत स्वास्थ्य से सामाजिक संतुलन तक की कड़ी ‘स्वस्थ आहार’

भिंडी, टमाटर, मिर्च, गोभी, आम, पपीता और केले में कीटनाशकों का उपयोग सबसे अधिक होता है। दुर्भाग्य से कई लोग बिना धोए इन्हें सीधे उपयोग कर लेते हैं, जिससे उच्च रक्तचाप, अस्थमा, डायबिटीज जैसे रोगों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए दुनियाभर में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तेजी से बढ़ रही है। सेम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे (एसआरएस) के अनुसार भारत में होने वाली कुल मौतों में करीब एक-तिहाई (31 प्रतिशत) हृदय संबंधी रोगों के कारण होती है। देश में बीमारियों से होने वाली कुल मौतों में 56.7 प्रतिशत गैर-संक्रामक रोगों की वजह से ही होती हैं। आज के दौर में नॉन कम्युनिकेबल रोगों जैसे डायबिटीज, मोटापा, हृदय रोग और कुपोषण से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका मोटे अनाजों का सेवन है। भारत में मोटे अनाजों की खेती हजारों वर्षों से होती आ रही है। सिंधु घाटी सभ्यता (लगभग 3000 ईसा पूर्व) में भी इनके उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन अनाजों को फिर से मुख्यधारा में लाने के लिए कई पहलें की गई हैं।