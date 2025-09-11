राजकाज और सामान्य व्यवहार की भाषा हिन्दी

उत्तर-दक्षिण के बीच सेतु है पत्रिका

राजस्थान पत्रिका का प्रकाशन कर्नाटक राज्य में दक्षिण भारत के प्रमुख नगर बंगलौर से भी प्रारम्भ होना सचमुच ही एक बड़ी घटना है। बंगलौर का यह प्रकाशन सीमोल्लंघन की परिभाषा में आता है। पत्रिका का यह भूमाभाव है जो उसे अधिकाधिक विस्तार दे रहा है। मेरे लिए इसका महत्व इसलिए भी है कि यह मेरे योगदान के बिना हो रहा है। इससे अधिक प्रसन्नता क्या हो सकती है? पाठकों के लिए यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण कि उनका प्रिय समाचार पत्र राष्ट्रीय ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहा है। राजस्थान पत्रिका अपने नाम में निहित भौगोलिक सीमाओं को लांघ रही है, यही राष्ट्रीय बनने की पहल है। राजस्थान पत्रिका का बंगलौर से प्रकाशन हिन्दी माध्यम से उत्तर- दक्षिण की भौगोलिक, राजनीतिक एवं मानसिक दूरी को पाटने में एक सेतु का काम करेगा और भारत के दोनों छोरों के बीच आदान प्रदान का हेतु बनेगा। राजस्थान पत्रिका हिन्दी की मुख्य धारा के प्रवाह को सुदूर दक्षिण तक पहुंचाने का साधन बनेगी। वैसे कर्नाटक को तो अहिन्दी भाषी कहना भी पूर्णत: उचित नहीं होगा। एक पीढ़ी पहले तो कर्नाटक की मुख्य भाषा ही संस्कृत थी और आज भी लाखों कन्नड़ भाषी लोग संस्कृत का प्रयोग करते हैं। संस्कृत की इस भाव भूमि में हिन्दी के प्रसार में वहां विशेष बाधा नहीं होनी चाहिए। कन्नड़ भाषा में भी संस्कृत शब्द भरे पड़े हैं और पड़ोस की दूसरी भाषाओं में भी तद्भव रूप में संस्कृत के शब्द है। कर्नाटक के साथ दक्षिण के अन्य राज्यों में हिन्दी भाषी भी दिन दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। वहां लाखों की संख्या में स्थानीय लोग भी हिन्दी पढ़ते जा रहे हैं। उत्तर से सम्पर्क रखने में हिन्दी ही एकमात्र माध्यम है।