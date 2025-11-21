समग्र स्वास्थ्य: हर स्त्री के लिए संतुलित जीवन का संकल्प

अब समय आ गया है कि हम स्वास्थ्य को केवल शारीरिक दृष्टि से नहीं, बल्कि समग्र दृष्टि से देखें- जिसमें तन, मन और आत्मा तीनों का संतुलन हो। मानसिक स्वास्थ्य- वह पहलू, जिसे हम नजरअंदाज करते हैं- अक्सर महिलाएं बाह्य रूप से पूर्णत: स्वस्थ प्रतीत होती हैं, किंतु उनके अंतर्मन में गहन थकान और तनाव विद्यमान रहता है। वह मुस्कुराती है, लेकिन भीतर टूट चुकी होती है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, अकेलापन, मन का बोझ और मानसिक दबाव आम हैं, लेकिन इनके बारे में बात करने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। गांवों में तो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अब भी झिझक है। महिलाएं अपनी तकलीफ दिल में दबा लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 'लोग क्या कहेंगे।' हमें यह सोच बदलनी होगी। मानसिक स्वास्थ्य कोई विलासिता नहीं- यह हर स्त्री का मौलिक अधिकार है।