स्मृति में… कुलिश जी की जनपक्ष, और साहस से जुड़ी लेखनी पत्रकारिता के लिए मिसाल

Legacy of Karpoor Chandra Kulish:मेरे लिए कर्पूर चंद्र कुलिश जी ऐसे पत्रकार रहे, जिन्होंने खबरों को जनपक्ष, निर्भीकता, नैतिकता और व्यंग्य की संतुलित दृष्टि दी। उनकी नजर में समाचार केवल सूचना नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी था। वे सत्ता के आगे सिर झुकाने के बजाय प्रश्न खड़े करने वाली पत्रकारिता के पक्षधर थे। सीमित साधनों में शुरू हुई राजस्थान पत्रिका को उन्होंने जनविश्वास की ऐसी धारा बनाया, जो घर-घर तक सच कहने वाली आवाज बनी। मुझे कुलिश जी की पत्रकारिता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह लगता है कि उन्होंने अखबार के हर पेज को जनसरोकार से जोड़ा।