वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए आर्थिक सुधारों पर रहेगा फोकस

स्पष्ट है कि आगामी बजट में दो बड़ी बातें होंगी। एक तो अन्य टैक्सों में बदलाव तथा दूसरा आर्थिक सुधार। यह अनुमान लगाना कठिन है कि कौन से अन्य टैक्स घटेंगे या उन्हें फिर से क्या स्वरूप दिया जाएगा। लेकिन वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए तथा अमरीकी-यूरोपीय दबाव के मद्देनजर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई जा सकती है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। एक्सपोर्टर्स को कुछ नए इंसेटिव भी दिए जा सकते हैं। टैक्स इंसेटिव के जरिये देश में बचत बढ़ाने की भी बात की गई है। अर्थशास्त्रियों ने बजट घाटा कम करने के लिए बजट में व्यवस्था करने पर भी जोर दिया है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर संतुलित पूंजीगत खर्च और ग्रोथ को बनाए रखने की सलाह दी है। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती अमरीकी टैरिफ है जो इस समय 50 फीसदी है। इसके अभी और बढऩे की भी आशंका है। राष्ट्रपति ट्रंप इस समय दुनिया के लगभग सभी देशों पर तरह-तरह के दबाव डाल रहे हैं। भारत को अभी से ही आने वाले वक्त के लिए तैयार रहना होगा और इसलिए इस बजट की बहुत अहमियत है।