बदलती दुनिया में भारत की नई यूरोपीय दिशा

इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए अमरीका की वर्तमान भूमिका पर भी दृष्टि डालना आवश्यक है। डॉनल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमरीका की विदेश नीति अप्रत्याशित और अंतर्मुखी होती दिख रही है। व्यापार शुल्क, गठबंधनों के प्रति अनिश्चितता और 'अमरीका फस्र्ट' की आक्रामक नीति ने विश्व राजनीति में अस्थिरता को बढ़ाया है। भारत और अमरीका के संबंध महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भारत यह भली-भांति समझता है कि किसी एक शक्ति पर अत्यधिक निर्भरता रणनीतिक जोखिम पैदा कर सकती है। ट्रंप काल की यही अनिश्चितता भारत को अपने विकल्पों को विस्तार देने के लिए प्रेरित कर रही है। यूरोप इस संदर्भ में एक अपेक्षाकृत स्थिर और नियम-आधारित साझेदार के रूप में सामने आता है। यूरोपीय संघ की निर्णय प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन उसमें निरंतरता और संस्थागत भरोसा है। लोकतंत्र, बहुपक्षीयता और अंतरराष्ट्रीय नियमों के प्रति सम्मान जैसे मूल्य भारत और यूरोप को एक साझा मंच पर लाते हैं, भले ही मानवाधिकार या पर्यावरण जैसे कुछ मुद्दों पर मतभेद बने रहें। भारत अब इन मतभेदों को टकराव के बजाय संवाद के माध्यम से सुलझाने की नीति अपना रहा है। भारत का यूरोप की ओर झुकाव किसी एक देश के खिलाफ नहीं है। यह न तो अमरीका से दूरी बनाने की घोषणा है और न ही किसी नए गुट में शामिल होने की इच्छा। यह एक संतुलित, बहुआयामी और यथार्थवादी विदेश नीति का विस्तार है। भारत यह स्वीकार करता है कि आज की दुनिया में शक्ति का केंद्र एक जगह स्थिर नहीं है और आने वाले वर्षों में आर्थिक, तकनीकी और राजनीतिक प्रभाव कई दिशाओं से आएगा। यूरोप के साथ मजबूत संबंध भारत को इस बहुध्रुवीय विश्व में अधिक आत्मविश्वास के साथ खड़ा होने की क्षमता देते हैं।