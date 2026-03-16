वित्तीय उत्पादों व सेवाओं की ‘मिस-सेलिंग’ चिंताजनक

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मिस-सेलिंग ऐसे उत्पाद या सेवा की बिक्री है, जो ग्राहक की प्रोफाइल को देखते हुए न तो उसके लिए उपयुक्त है और न ही उचित। पूर्ण जानकारी दिए बिना अथवा गलत जानकारी देकर या ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना की गई बिक्री तथा बिक्री के साथ अन्य उत्पादों की बंडलिंग (आवश्यक खरीद) भी मिस-सेलिंग है। भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (इरडा) उपभोक्ताओं को बीमा उत्पादों की शर्तों, नियमों तथा उपयुक्तता के बारे में उचित जानकारी दिए बिना बेचने तथा इनके संदर्भ में झूठा या भ्रामक बयान देने या तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने अथवा अपवादों को छिपाने को भी मिस-सेलिंग मानता है। भारत में मिस-सेलिंग की बढ़ती शिकायतों से सभी वित्तीय नियामक चिंतित हैं। इरडा की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार केवल जीवन बीमा कंपनियों के विरुद्ध वर्ष 2024-25 में अनुचित व्यवसाय पद्धतियों (अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिसेज) की शिकायतों की संख्या 26,667 (कुल शिकायतों का 22%) थी। सच्चाई तो यह है कि सभी मामलों में शिकायत नहीं हो पाती है तथा इनकी संख्या इससे काफी अधिक है। ऐसी शिकायतों के मूल में मिस-सेलिंग का होना स्वाभाविक है।