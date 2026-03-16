आपकी बात: गर्मी में पेयजल संकट को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

जल जीवन का आधार है, इसलिए इसे व्यर्थ बहने से रोकना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना जरूरी है। टपकते नलों, पाइपलाइन रिसाव और अवैध कनेक्शनों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही अधिक से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। घरों में भी पानी बचाने के छोटे-छोटे उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे वाहनों को गीले कपड़े से साफ करना और सब्जियां धोने के पानी को पौधों में उपयोग करना। यदि अभी से जल संसाधनों का संरक्षण नहीं किया गया, तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। - लहर सनाढ्य, उदयपुर