मिशन सुदर्शन चक्र: राष्ट्रीय सुरक्षा का नया युग

यह मिशन भारत की स्वदेशी क्षमताओं को एक छतरी के नीचे लाकर अगले 10 वर्षों में विश्वस्तरीय रक्षा कवच तैयार करने का खाका है। इसकी घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब पूरी दुनिया संघर्षों से जूझ रही है और उनमें से कुछ भारत-विरोधी भी हैं। अमेरिका भारत की प्रगति से ईर्ष्या कर रहा है। भारत आज तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है लेकिन डॉनल्ड ट्रंप की ओर से 50 प्रतिशत टैरिफ लगाना एक गंभीर चुनौती है। भारत पड़ोस में कर्ज और सहायता पर टिके पाकिस्तान से चिंतित नहीं है। परंतु नई वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत से समीकरण साध रहा चीन फिर भी एक बड़ा ख़तरा है। चीन आक्रामक रूप से मिसाइल प्रणाली, नए ड्रोन और लड़ाकू विमानों का निर्माण कर रहा है। उसका मीडिया तकनीकी प्रगति की खबरों से भरा है। वह न केवल अमेरिका से रक्षा कवच और हथियारों की वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहा है बल्कि क्षेत्रीय प्रभुत्व भी चाहता है। भारत ने पिछले साढ़े चार वर्षों से पूर्वी लद्दाख में अत्यंत तनावपूर्ण हालात देखे हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत को इन उभरती चुनौतियों का सामना करना ही होगा और इन सबका उत्तर है – मिशन सुदर्शन चक्र।