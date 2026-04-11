शरीर ही ब्रह्माण्ड: माया और मैं

मां-बाप शरीर देते हैं। आत्मा आकर रहता है इसमें। यह भी माया का ही खेल है। माता-पिता मिलते हैं अपने-अपने कर्म फलों से। लक्ष्य उनका भी ब्रह्म का विवर्त ही होता है। किन्तु भाग्य भिन्न-भिन्न होता है। आने वाला आत्मा भी भाग्य लेकर आएगा। जीव को लाने में माता-पिता की प्रार्थना उसी प्रकार के जीव को आकर्षित करती है। जीव भी अपना निर्णय करके मां की कोख का चयन करता है। महामाया की इसमें बड़ी भूमिका रहती है। योनि का निर्धारण कर्मों के आधार पर होता है। मानव योनि में ही ब्रह्मांश अधिकांशतः जाग्रत अवस्था में रहता है। पत्नी जब पति के अवयवांश एकत्र कर रही होती है, तभी दोनों के मायाभाव भी मिलते हैं।