पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – जल्लादी फैसले

ऐसा बार-बार इसलिए होता है कि हमारे अधिकारी विदेशी भाषा में विषय पढ़ते हैं जिसमें भारतीय पारम्परिक ज्ञान का समावेश ही नहीं रहता। भूगोल और सांस्कृतिक धरातल विपरीत हैं। उन्हें अपने ज्ञान के आगे सब कुछ तुच्छ लगता है। आदमी भी। क्या कोई डॉक्टर, आयुर्वेद की दवा लिखने को राजी होगा-असंभव! हमारे किसी बड़े अधिकारी की दृष्टि में भारतीय ज्ञान अंग्रेजी के आगे छोटा है। उनके हाथ में सत्ता है। वे अपनी तुष्टि के लिए गांवों को, खेतों को उजाड़ सकते हैं, विस्थापितों पर उनको दया नहीं आती। एक ओर ‘पेड़ लगाओ’ के नारे पर नेता के पीछे खड़े होते हैं, दूसरी ओर सड़कें बनाने के लिए पेड़ काटने की अनिवार्यता के आगे क्षेत्र के सभी पक्षियों की बलि चढ़ा देते हैं। संवेदना तो इनकी संस्कृति से बाहर हो गई। इन्हीं को विकास का प्रमाण कहा जा सकता है। निजी स्वार्थ के लिए धरती को बेचकर मौज करेंगे।