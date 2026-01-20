जहर जैसी हवा, फिर भी फेफड़ों की पढ़ाई ‘ऑप्शनल’!

एमबीबीएस की यही बुनियादी ट्रेनिंग डॉक्टर को वार्ड, इमरजेंसी और ग्रामीण अस्पतालों के लिए तैयार करती है। इसलिए इस विषय की मजबूत नींव जरूरी है ताकि डॉक्टर आगे चाहे जिस भी मोड़ पर जाए, मरीज की सांस उसके सामने न अटके। कोविड ने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि फेफड़ों की ट्रेनिंग मजबूत होगी, तभी स्वास्थ्य-तंत्र टिकेगा। कई देशों ने पोस्ट-कोविड इमरजेंसी ट्रेनिंग बढ़ाई, नए कोर्स शुरू किए। और हम? हमने उसी समय रिवर्स गियर डाल दिया। कोविड के बाद महीनों की खांसी, सांस फूलना और फेफड़ों का सख्त होना अब ओपीडी की आम तस्वीर है। भारत में हर दो मरीजों में से एक सांस की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास आता है। पोसीडॉन जैसे सर्वे बताते हैं कि देश की आधी से ज्यादा ओपीडी सांस से जुड़ी बीमारियों से भरी रहती हैं- अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी और टीबी। बदलता मौसम हालात को और मुश्किल बना रहा है। शहरों में एक्यूआइ 400 है और गांवों में रसोई का धुआं- बीमारी के दो चेहरे। उज्ज्वला योजना ने शुरुआत में राहत दी, लेकिन महंगे सिलेंडर और घटती सब्सिडी ने कई परिवारों को फिर लकड़ी-चूल्हे की ओर धकेल दिया। ऐसे में फेफड़ों की पढ़ाई को वैकल्पिक करना वैसा ही है जैसे मैच शुरू होने से पहले अपनी टीम का गोलकीपर घर भेज देना। जीबीडी के अनुसार, दुनिया के फेफड़ों के रोग-बोझ का लगभग एक-तिहाई हिस्सा भारत में है। अस्थमा के कुल मरीजों में भारत की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत है, लेकिन अस्थमा से होने वाली मौतों में यह आंकड़ा 40 प्रतिशत से अधिक है। यह सिर्फ बीमारी की नहीं, हमारी ट्रेनिंग और सिस्टम की कमजोरी की कहानी है। एनएमसी का तर्क है कि एमबीबीएस का पाठ्यक्रम पहले से बोझिल है और फेफड़ों की पढ़ाई जनरल मेडिसिन में समेटी जा सकती है। आयोग के मुताबिक विशेषज्ञ प्रशिक्षण स्नातकोत्तर स्तर पर होना चाहिए और 'स्किल-बेस्ड' एकीकृत पढ़ाई पर्याप्त है।