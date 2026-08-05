बच्चों की जीवन ऊर्जा को सही गति देने से मिलती है उपलब्धियां

बच्चे की जीवन ऊर्जा को सही दिशा देना महत्त्वपूर्ण

हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि छोटी उम्र में ही बच्चे की प्रतिभा को पहचानना और उसकी जीवन ऊर्जा को सही दिशा देना कितना महत्त्वपूर्ण है। आज पेरेंटिंग इसीलिए एक महत्त्वपूर्ण विषय होता जा रहा है कि कई बार अभिभावकों की जिद या उनकी नासमझी बच्चों के जीवन से खिलवाड़ का कारण बन जाती है। कुछ सालों पहले एक बच्चे का च्सुसाइड नोटज् बहुत चर्चित हुआ था। उसने लिखा था कि वो इतिहास और अंग्रेजी साहित्य पढऩा चाहता था लेकिन उसके माता- पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने। माता-पिता के दबाव के कारण उसने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी तो शुरू कर दी लेकिन वो भौतिकी,रसायन और गणित में अपना मन नहीं लगा पा रहा। उसे लग रहा है कि वो माता-पिता का सपना पूरा नहीं कर सकेगा। इसलिए वह बहुत दबाव में है। काश,माता- पिता ने बच्चे की इस इच्छा को पहचाना होता और उसकी जिस दिशा में बहकर उसकी जीवन ऊर्जा एक धारा बनना चाहती है,उस दिशा में आगे बढऩे की उसे स्वतंत्रता दी होती। देश के मशहूर कवि कुमार विश्वास अक्सर कहते हैं कि उन्होंने इंजीनियरिंग में प्रवेश ले लिया था। लेकिन उन्हें लगा कि उनका मन कविताओं और साहित्य में अधिक रमता है तो उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ कर साहित्य का अध्ययन किया। उनके पिता ने प्रारंभिक तौर पर अपनी खिन्नता व्यक्त की लेकिन बाद में उन्हें मनमाना कॅरियर चुनने की स्वतंत्रता दे दी। कुमार ने समाज में प्रतिष्ठा पाने का पिता का स्वप्न नए तरीके से पूरा किया। माता-पिता कभी बच्चे का बुरा नहीं चाहते। लेकिन उनके अनुभवों की अपनी सीमा होती है। ऐसे में विषय विशेषज्ञों से, मनोवैज्ञानिकों से कॅरियर काउंसलर्स से परामर्श लिया जा सकता है। बच्चे की प्रतिभा को पहचानकर उसकी जीवन ऊर्जा को सही दिशा देना शायद हमारे दौर की सबसे बड़ी जरूरतों में एक है क्योंकि सफलता के साथ हमें बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक होने के संस्कार भी देने होते हैं।