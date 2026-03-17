संपादकीयः अस्पतालों में आग की घटनाओं से उपजे सवाल

इन सभी घटनाओं में ज्यादातर में ये पहलू भी निहित हैं कि आग ने भयावह रूप इसलिए लिया कि स्मोक डिटेक्टरों ने संकेत ही नहीं किया, जिससे अलार्म नहीं बजा। कहीं ऐसा हुआ भी तो आग बुझाने के इंतजाम नाकाफी थे और कहीं ये सब ठीक थे, तो मौके पर मौजूद स्टाफ इस तरह की आपदा पर नियंत्रण के लिए प्रशिक्षित नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कटक में और कुछ अन्य स्थानों पर भी स्टाफ ने मरीजों को बचाने के लिए अपनी जान झोंक दी और कई मरीजों को बचाया भी, पर यह भी सही है कि वे प्रशिक्षित होते तो और अधिक लोगों को बचाया जा सकता था। इसलिए जरूरी है कि अस्पतालों में अग्नि दुर्घटनाएं रोकने के लिए एक समुचित, सुव्यविस्थत और सुचारू तंत्र बनाया जाए, जिसमें मरीज किसी तरह की ऊहापोह की स्थिति में न हों और उसकी जान सलामत रहे।