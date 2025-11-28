कोयले पर निर्भरता घटाकर ही बेहतर होगी क्लाइमेट चेंज रैंकिंग

2070 का नेट-जीरो लक्ष्य 1.5 डिग्री पाथवे से मेल नहीं खाता। 2035 और 2040 के लिए कोई बाध्यकारी अंतरिम लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं। कोई पीक कोल ईयर या फेज-आउट डेट नहीं है।

जी-20 में भारत उन कुछ देशों में है जहां फॉसिल सब्सिडी अब भी भारी भरकम है। ये आंकड़े चौंकाते हैं क्योंकि भारत ने सौर गठबंधन की अगुवाई की है, 500 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता का लक्ष्य रखा है। लेकिन यह प्रगति बिजली क्षेत्र तक सीमित है। भारत अब भी अमरीका, रूस या सऊदी अरब से काफी बेहतर स्थिति में है। लेकिन हम 23वें पर आ गए हैं। यह गिरावट सिर्फ आंकड़ों की नहीं, नीतिगत अवसर की है। इसके निवारण क्या है? सबसे जरूरी है कोयला फेज-डाउन की स्पष्ट समयरेखा घोषित करना। 2030 तक कोयला उत्पादन चरम पर लाना और 2040 तक शून्य कोयला बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखना होगा। फॉसिल सब्सिडी को समाप्त कर उस धन को विकेंद्रीकृत सामुदायिक सौर और लघु पवन पर खर्च करना होगा। भारत की अर्थव्यवस्था अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि कोयला उत्पादन बढ़ाने से बचत कम है, जबकि नवीकरणीय क्षेत्र रोजगार 10 गुना तेज पैदा कर रहा है।