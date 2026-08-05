न्यायाधीश की निर्णय क्षमता का विकल्प नहीं हो सकता एआइ

गत 7 जून 2026 को ऑक्सफोर्ड यूनियन और ऑक्सफोर्ड लॉ सोसाइटी के मंच से भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारतीय न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका को लेकर एक महत्तवपूर्ण संकेत दिया। ‘कॉन्सट्टियूशनल प्रॉमिस टू रियलिटी सेफगार्डिंग जस्टिस इन द एज ऑफ एआइ एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट’ विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय न्यायपालिका अदालती कार्यवाही को अधिक सुगम बनाने के लिए एक स्वदेशी एआइ इकोसिस्टम विकसित करने की संभावनाओं पर गंभीरता से काम कर रही है। लेकिन उसी सांस में उन्होंने इसकी सीमा भी स्पष्ट कर दी, प्रौद्योगिकी न्यायाधीश की स्वतंत्र सोच और निर्णय क्षमता का विकल्प नहीं, बल्कि उसकी सहायता का माध्यम होगी। यह बयान किसी दूर के भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि शुरू हो चुके बदलाव का संकेत है। 12 मई 2026 को सीजेआइ ने ‘वन केस, वन डेटा’ पहल की शुरुआत की, जिसके माध्यम से देश की विभिन्न अदालतों के बिखरे हुए डेटा को एकीकृत डिजिटल प्रणाली में जोड़ा जा रहा है। इसी के साथ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित ‘सु-सहायक’ चैटबॉट भी शुरू हुआ, जो वकीलों और आम नागरिकों को केस-स्टेटस, कॉज-लिस्ट, आदेश-फैसले, ई-सेवाएं और एफएक्यू जैसी जानकारी ऑप्शन-बटन्स और पूर्व-निर्धारित मॉड्ूयल्स के माध्यम से उपलब्ध कराता है। यानी यह प्रणाली किसी खुले जेनरेटिव भाषा-मॉडल की बजाय एक संरचित यानी गाइडेड मेडिटेशन आधारित सहायता प्रणाली के रूप में काम करती है। यानी बहस अब इस बात की नहीं रह गई कि एआइ अदालतों में आएगी या नहीं। वह दस्तक दे चुकी है। असली बहस यह है कि वह अदालतों में कितनी दूर तक जाएगी और उसकी सीमा कौन तय करेगा।