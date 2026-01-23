संपादकीय: जल संकट पर नहीं चेते तो प्यासी रह जाएंगी पीढ़ियां

दरअसल, जल संकट अब 'वाटर स्ट्रेस' से आगे 'ग्लोबल वाटर बैंक्रेप्सी' की ओर बढ़ रहा है, जहां स्रोतों का दोहन इतना तेज है कि भरपाई असंभव लगती है। इस संकट का अर्थव्यवस्था और आमजन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। कृषि, उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र ठप हो रहे हैं, जिससे जीडीपी में 6 प्रतिशत तक की कमी का खतरा मंडरा रहा है। आमजन के लिए तो यह जीवन-मरण का प्रश्न है। मुद्दे की बात यह है कि जहां पानी पर्याप्त है, वहां बर्बादी हो रही है और जहां कमी है, वहां लोग तरस रहे हैं। भारत में सरकारों, संस्थाओं और एजेंसियों ने जल समस्या पर कई कदम उठाए हैं लेकिन भ्रष्टाचार ने संकट से भी बड़े पैर पसार लिए हैं। जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे कार्यक्रमों से जल संरक्षण को बढ़ावा मिला है। जल शक्ति अभियान के तहत वर्षा जल संचयन पर जोर दिया गया। पाबंदियां भी लगाई गईं, मीटर लगे और उद्योगों पर जुर्माना भी किया गया लेकिन संरक्षण फिर भी नहीं हो पा रहा है। वजह साफ है कि विनियमन की कमी, अतिदोहन, जलवायु परिवर्तन और खराब प्रबंधन सबसे बड़ी बाधा हैं। खास बात है कि वाटर रिचार्ज के नए मॉडल आशा की किरण हैं, जैसे आर्टिफिशियल रिचार्ज संरचनाएं और रेनवाटर हार्वेस्टिंग।