बेहतर इलाज के लिए चिकित्सा पेशे में सॉफ्ट स्किल्स जरूरी

चिकित्सा पेशे में टीम वर्क भी जरूरी है। मरीजों को सम्पूर्ण एवं व्यापक देखभाल प्रदान करने के लिए चिकित्सा पेशेवरों को एक टीम के रूप में प्रभावी ढंग से काम करना आना चाहिए। टीम में कई विषयों के विशेषज्ञों के साथ-साथ अन्य चिकित्सा कर्मी भी शामिल होते हैं। ऐसे में इन सभी नॉलेज एवं अनुभव का इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, जिससे एक समन्वय के साथ सार्थक एवं प्रभावी परिणाम मरीज के उपचार में निश्चित तौर पर सामने आते हैं। साथ ही चिकित्सा पेशेवरों का स्ट्रेस भी कम होता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।