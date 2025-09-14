इंजीनियर्स डे विशेष : तकनीक और नवाचार से बदलती विकास की तस्वीर

भारत के सामने इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक नए अवसर उभर रहे हैं। सबसे पहले, ऊर्जा संक्रमण की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। देश का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक नॉन-फॉसिल ऊर्जा स्रोतों की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 500 गीगावॉट तक पहुंचे। यह महत्वाकांक्षी प्रयास न केवल निवेश और तकनीक विकास को प्रोत्साहन देगा, बल्कि ग्रिड सुधार, ऊर्जा भंडारण और हरित-हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में भी नवाचार की नई लहर पैदा करेगा। साथ ही, सौर छतों और ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों का तेजी से विस्तार ग्रामीण और दूरदराज इलाकों तक बिजली पहुंचाने में मदद करेगा। इसके साथ ही, डिजिटल अवसंरचना भारत के विकास का अगला बड़ा आधार बन रही है। राजमार्गों पर फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क बिछाने की पहल और डिजिटल हाईवे जैसी योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को और अधिक सुलभ बना रही हैं। नई प्रौद्योगिकियां- 5जी/6जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आइओटी), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), मशीन लर्निंग- इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए असंख्य करियर अवसरों के द्वार खोल रही हैं। उधर, औद्योगिक विनिर्माण और स्वदेशी उत्पादन की दिशा में भी उल्लेखनीय बदलाव हो रहे हैं। मेक इन इंडिया अभियान और डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग जैसे उपायों से सौर पैनल, पवन टर्बाइन, बैटरियां और इलेक्ट्रिक वाहनों के पुर्जों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। इससे न केवल आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा, बल्कि कृषि, खनन और उद्योग से जुड़े राज्यों में स्थानीय उत्पादन इकाइयों के जरिए रोजगार भी तेजी से बढ़ेगा और एक मजबूत मूल्य शृंखला देश के भीतर ही विकसित होगी। इन सबके समानांतर, संशोधन, अनुसंधान और शिक्षा की भूमिका भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो गई है। देश के विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में ऊर्जा अनुसंधान, पर्यावरणीय तकनीकी अध्ययन, सतत विकास और स्मार्ट शहरों की योजना जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। साथ ही, सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित 'सेंटर फॉर एक्सीलेंस' प्रयोगशालाएं नवाचार और प्रायोगिक शोध को नई दिशा दे रही हैं। यह पहल आने वाले वर्षों में भारत को न केवल आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भी मजबूती से खड़ा करेगी।