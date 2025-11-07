राष्ट्रजागरण की गूंज, भारत की आत्मा का स्वर

अंग्रेजों ने ‘वंदे मातरम्’ के सार्वजनिक पाठ पर प्रतिबंध लगा दिया था, फिर भी, 14 अप्रैल, 1906 को बारीसाल में, हजारों लोगों ने इस आदेश की अवहेलना की। जब पुलिस ने शांतिपूर्ण सभा पर लाठीचार्ज किया, तो पुरुष और महिलाएं सड़कों पर ‘वंदे मातरम्’ का नारा लगाते हुए लहूलुहान हो गए। वहां से, ‘वंदे मातरम्’ का मंत्र, गदर पार्टी के क्रांतिकारियों के साथ कैलिफोर्निया पहुंच गया। आजाद हिंद फौज में गूंजा, जब नेताजी ने सिंगापुर से मार्च करते हुए इसका उद्घोष किया और 1946 के रॉयल इंडियन नेवी की क्रांति में भी गूंजा, जब भारतीय नाविकों ने ब्रिटिश युद्धपोतों पर तिरंगा फहराया। खुदीराम बोस से लेकर अशफाक उल्ला खान तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर तिरुपुर कुमारन तक, नारा ही था। यह अब केवल एक गीत नहीं रहा, यह भारत की सामूहिक आत्मा की आवाज बन गया था। महात्मा गांधी ने स्वयं स्वीकार किया था, ‘वंदे मातरम्’ में ‘सबसे सुस्त रक्त को भी जगाने की जादुई शक्ति’ थी। इसने उदारवादियों, क्रांतिकारियों, विद्वानों और नाविकों को भी एकजुट किया। महर्षि अरविंद जी ने इसीलिए कहा था कि, यह ‘भारत के पुनर्जन्म का मंत्र’ है। 26 अक्टूबर को ‘मन की बात’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘वंदे मातरम्’ गीत के इस इतिहास को देशवासियों को फिर से याद दिलाया और राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 7 नवंबर से भारत सरकार की ओर से अलग-अलग कार्यक्रमों का आयोजन करने का निर्णय लिया। इन आयोजनों के माध्यम से देश भर में ‘वंदे मातरम्’ का पूर्ण गान होगा, जिससे देश की युवा पीढ़ी ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ के विचारों को आत्मसात कर पाए। आज जब हम भारत पर्व मना रहे हैं और सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं, तो यह भी याद रखते हैं कि कैसे सरदार साहब ने ‘ए भारत’ का निर्माण कर ‘वंदे मातरम्’ की भावना को ही मूर्त रूप दिया था। यह गीत केवल अतीत का स्मरण मात्र नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक आह्वान भी है। ‘वंदे मातरम्’ आज भी विकसित भारत 2047 के हमारे संकल्प में प्रेरणा दे रहा है।