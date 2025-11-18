आधुनिक दौर में पूंजीवाद का उभरता मानवतावादी स्वरूप



कुछ ऐसे पूंजीपति हैं, जो पूंजीवाद के घृणित चेहरे के स्थान पर पूंजीवाद के कल्याणकारी व मानवतावादी चेहरे को सामने लाए हैं जैसे भारत में रतन टाटा, अजीम प्रेम जी, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में समाज के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरी ओर पूंजीवाद का अमानवीय और शोषणमूलक स्वरूप भी है, जहां कार्य के अधिक घंटे, कार्यस्थल का असुरक्षित वातावरण, जॉब में असुरक्षा की भावना, छंटनी का डर, कम वेतन इत्यादि पक्ष मौजूद हैं। लगभग इसी तरह की चर्चा समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने प्रोटोस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में और कार्ल माक्र्स ने दास कैपिटल में की थी, जहां वेबर ने पूंजीवाद के कल्याणकारी स्वरूप को प्रस्तुत किया और माक्र्स ने शोषण का चेहरा दिखाया। यह भी सच है कि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी प्रभावी नहीं थी जितनी आज है और इस टेक्नो-कैपिटलिज्म में अगर पूंजीपति को बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है तो उन्हें लग रहा है कि जनता का एक भाग हमारे प्रति कहीं दुराग्रह विकसित न कर ले, जिससे विरोध की संभावनाएं न बढ़ जाए इसलिए वे कल्याणकारी कार्यक्रम चला रहे हैं। दरअसल बाजार का एक ही नियम होता है कि बाजार का कोई नियम नहीं होता उसका उद्देश्य तो केवल और केवल लाभ कमाना होता है संभवत: इसलिए आज हमारा समाज अनेक जोखिमों और चुनौतियों से घिरा है।संभवत: गांधीजी ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की इन भावी चुनौतियों को भांपते हुए ही ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का सुझाव दिया हो। उनका मानना था कि यदि धनी व्यक्ति अपनी जरूरत से ज्यादा संपत्ति का उपयोग समुदाय के हित में करता है तो इससे समाज में समानता लाई जा सकती है और अमीर-गरीब के बीच की खाई दूर कर न्यायपूर्ण समाज की स्थापना का स्वप्न सच हो सकता है।