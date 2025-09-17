जनसांख्यिकीय तस्वीर में दिख रहे बदलाव के मायने

टीएफआर में सतत गिरावट के साथ ही जनसंख्या संरचना में ऐतिहासिक बदलाव भी उभरकर सामने आ रहे हैं। शून्य से चार वर्ष की आयु वर्ग का प्रतिशत घट रहा है और 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का अनुपात बढ़ रहा है। अर्थ साफ है कि यदि यह प्रवृत्ति बनी रहती है तो आने वाले दशकों में श्रम-योग्य आबादी का अनुपात घटेगा और वृद्ध आबादी पर सामाजिक-आर्थिक दबाव बढ़ेगा। पेंशन, वृद्ध-देखभाल, स्वास्थ्य-सेवाओं की मांग और दीर्घकालिक देखभाल प्रणालियों पर भार बढ़ने की संभावना तेज हो जाएगी। यह कहा जा सकता है कि एक या दो साल के आंकड़ों से अतिशय निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा लेकिन एसआरएस 2023 ने स्पष्ट कर दिया है कि देश प्रतिस्थापन स्तर के आसपास या उससे नीचे आ गया है। यह तथ्य नीतिगत, आर्थिक और सामाजिक रूप से तात्कालिक ध्यान मांगता है। भारत के लिए अब यह चुनना होगा कि बदलती जनसांख्यिकीय तस्वीर को कैसे अवसर में बदलें और जोखिमों का प्रबंध कैसे करें। यदि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार निवेश समय पर और प्रभावी रूप से बढ़ाए जाएं, तो कम प्रजनन दर को मानव विकास के लिए लाभकारी मोड़ में बदला जा सकता है। अन्यथा, तेजी से घटती प्रजनन दर भविष्य में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा और श्रम-बाजार में बड़े व्यवधान उत्पन्न कर सकती है।