प्राकृतिक आपदाओं में अदृश्य पीड़ाओं की मुखर कहानी

अध्ययनों के अनुसार आपदाओं के समय महिलाओं और बच्चों की मृत्यु दर पुरुषों की तुलना में लगभग 14 गुना अधिक होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण, जो लोग अपने घरों से विस्थापित होते हैं, उनमें से लगभग अस्सी प्रतिशत महिलाएं होती हैं। यह आंकड़ा इस कठोर सच्चाई को सामने लाता है कि मौजूदा सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थाएं महिलाओं को न तो वैकल्पिक आजीविका के पर्याप्त अवसर प्रदान करती हैं और न ही उन्हें प्रकृति आधारित अपनी पारंपरिक भूमिकाओं को निभाने की स्वतंत्रता देती हैं। 2010 में पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ ने इस असमानता को और स्पष्ट कर दिया, जब राहत और पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया में महिलाओं की जरूरतें और सुरक्षा पूरी तरह उपेक्षित रह गईं। सीमित स्वतंत्रता व संसाधनों तक कठिन पहुंच ने वहां की महिलाओं को अधिक असुरक्षित बना दिया।