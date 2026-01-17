संपादकीय : जवाबदेही से नहीं बच सकतीं ई-कॉमर्स कंपनियां

इन कंपनियों पर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट व इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट का उल्लंघन कर 'इक्विपमेंट टाइप अपू्रवल' और लाइसेंस के बिना ही हाई फ्रीक्वेंसी वाले वॉकी-टॉकी बेचने का आरोप है। भारतीय डिजिटल बाजार में सुरक्षा मानकों और तकनीकी जवाबदेही के संदर्भ में यह चेतावनी भी है। भारत में वायरलेस उपकरणों की बिक्री और संचालन कड़े नियमों के अधीन हैं। इसका मुख्य कारण 'स्पेक्ट्रम' का प्रबंधन है। वॉकी-टॉकी जैसे उपकरण रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। यदि ये उपकरण मानक नियमों और अधिकृत फ्रीक्वेंसी के बाहर काम करते हैं तो इससे सुरक्षा एजेंसियों, विमानन सेवाओं और आपातकालीन संचार प्रणालियों में हस्तक्षेप हो सकता है। हाल में जब संचार प्रणाली की कथित तकनीकी खामी के कारण भारतीय विमान सेवाएं लगभग ठप हो गई थीं तब भी किसी बाहरी हस्तक्षेप की आशंका जताई गई थी। सीमावर्ती क्षेत्रों या घनी आबादी वाले शहरों में अनाधिकृत वायरलेस संचार राष्ट्र-विरोधी तत्त्वों के लिए औजार बन सकता है। यहां सबसे बड़ा सवाल 'मध्यस्थ उत्तरदायित्व' का है। वर्षों से बड़ी टेक कंपनियां यह तर्क देकर अपनी जिम्मेदारी से बचती रही हैं कि वे केवल एक 'मंच' प्रदान करती हैं और वहां क्या बिक रहा है या क्या विज्ञापन दिया जा रहा है, इसके लिए विक्रेता सीधे तौर पर जिम्मेदार है, पर नए नियमों में यह तर्क अब स्वीकार्य नहीं है। मेटा और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों पर लगाया गया जुर्माना एक संदेश है- 'डिजिटल इंडिया' का अर्थ व्यापार का सरलीकरण ही नहीं, बल्कि नियमों का अनुपालन भी है।