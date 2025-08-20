Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ओपिनियन

प्रसंगवश: राजस्व के पेंडिंग मामलों की लंबी लिस्ट, नहीं चलेगी पेशी पर पेशी

छत्तीसगढ़ में राजस्व से संबंधित करीब डेढ़ लाख प्रकरण लंबित हैं...

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Aug 20, 2025

Revenue Pending

छत्तीसगढ़ में राजस्व के बढ़ते प्रकरणों और लंबित मामलों की सूची बहुत ही बड़ी है। शासन-प्रशासन को मिलने वाली शिकायतों में जमीन के सीमांकन, नामांकन, अतिक्रमण सहित तहसीलदार से लेकर पटवारी तक की शिकायतें शामिल होती हैं। राजस्व के लंबित मामलों की गूंज विधानसभा के जो सत्र होते हैं, उन सभी सत्रों में सदन में सुनाई देती है। विधानसभा के बजट सत्र 2025 के दौरान राजस्व मंत्री ने सदन में जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे, उसके मुताबिक प्रदेश में 1,49,479 राजस्व प्रकरण लंबित थे। इनमें से समय-सीमा के अंदर 82,274 और समय-सीमा के बाहर 67,205 प्रकरण थे। वहीं, राजस्व न्यायालय में सीमांकन के कुल 9,080 प्रकरण लंबित थे। इनमें से 7,209 प्रकरण समय-सीमा के भीतर और 1,871 प्रकरण समय-सीमा के बाहर के हैं। इसी तरह जब मई में सुशासन त्योहार का आयोजन किया गया, उसमें भी प्रदेशभर से राजस्व संबंधित आवेदन बड़ी संख्या में मिले थे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से राजस्व विभाग में करीब 3 लाख 52 हजार 759 आवेदन आए थे, जिनमें शिकायतें और मांगें शामिल थी। आम आदमी राजस्व संबंधी मामलों को लेकर विभाग से लेकर पटवारी, तहसीलदार और मंत्रालय तक जाता है, वहां से अफसरशाही में फंस कर ये शिकायतें फाइलों में कैद हो जाती हैं। प्रदेश में बढ़ते राजस्व प्रकरणों को देखते हुए मई माह में सरकार ने सप्ताह में कम से कम दो दिन राजस्व कोर्ट लगाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि इन मामले में हीला-हवाली करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। बढ़ते लंबित राजस्व प्रकरणों पर सीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को सभी कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अब पेशी पर पेशी का दौर खत्म हो और सभी राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा के भीतर किया जाए। सीएम के सख्त रुख और इस निर्देश के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि आम आदमी को चक्कर पर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, पेशी पर पेशी से मुक्ति मिलेगी और निर्धारित समय-सीमा में उनके प्रकरणों का निराकरण हो सकेगा। -अनुपम राजीव राजवैद्य anupam.rajiv@epatrika.com

ये भी पढ़ें

प्रसंगवश: ‘माननीयों’ को मुफ्त और आम लोगों को बिजली के झटके पर झटका
ओपिनियन
Bijli Bill

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

Updated on:

20 Aug 2025 02:29 am

Published on:

20 Aug 2025 02:28 am

Hindi News / Opinion / प्रसंगवश: राजस्व के पेंडिंग मामलों की लंबी लिस्ट, नहीं चलेगी पेशी पर पेशी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.