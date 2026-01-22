देश की एक राष्ट्रीयता हो और एक ही नागरिकता

कहने को तो इस देश को आजादी के पहले हिन्दुस्तान कहा जाता था। सरकार के कई प्रतिष्ठानों के नाम भी हिन्दुस्तान के साथ ही जोड़कर रखा गया था। जैसे- हिन्दुस्तान कॉपर, हिन्दुस्तान जिंक, हिन्दुस्तान एरोनोटिकल आदि, परन्तु संविधान में जब देश का नाम रखा गया तो 'इंडिया देट इज भारत' कर दिया गया और हिन्दुस्तान को नामकरण के अभिषेक से वंचित कर दिया गया। इसी तरह देश के नाम के साथ उसके बहुसंख्यक समाज का भी उल्लेख किया जा सकता था परन्तु ऐसा नहीं किया गया और यह विसंगति बनी रह गई। इससे देश में राजनीतिक विसंगतियां भी पैदा होती गईं। इस तरह की कितनी ही विसंगतियां हमारे संविधान में देखने में आती है, जिन्हें दूर किया जाना नितांत आवश्यक है। इनका बने रहना अंतत: हानिकारक होगा। संविधान में जो मूलभूत कमी खटक रही है वह हमारी राष्ट्रीयता की पहचान की है। संविधान में इस देश के दो नाम रख दिए गए हैं। जिनमें एक नाम तो 'इंडिया' है। 'इंडिया' इस देश का मुख्य नाम है और वैकल्पिक रूप में इसके साथ 'भारत' का नाम भी जोड़ दिया गया है। 'इंडिया दैट इज भारत' इस देश का नाम है जो एक नाम न होकर जुड़वां नाम है। इसी नाम के साथ हमारी जातीयता या राष्ट्रीयता का संबंध भी जुड़ गया है। विदेश यात्रा में हमारे सामने व्यावहारिक रूप से यह प्रश्न प्रतिदिन उपस्थित होता है कि हम क्या हैं? एयर लाइन या होटल में प्रवेश करते समय हम जो फार्म भरते हैं उसमें राष्ट्रीयता के स्थान पर हम अपने आपको क्या लिखें- 'इंडियन' या भारतीय? संविधान की दृष्टि से तो हम दोनों लिख सकते हैं परन्तु यह तो साफ ही है कि हमारी राष्ट्रीयता के दो नाम हो गए हैं। इसमें भी भारत चूंकि वैकल्पिक नाम है, मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं अपने आपको भारतीय न लिखकर इंडियन ही लिख दूं। मुझे सदैव खटका रहेगा कि यदि मैं अपने आपको भारतीय लिख भी दूं और कोई सिरफिरा अफसर या होटल प्रबंधक न माने तो एक बार तो संकट पैदा कर ही देगा। इसी तरह हमारी नागरिकता भी विवाद में पड़ सकती है।