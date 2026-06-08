असहमति के प्रति सहिष्णुता घटने से बढ़ रही ‘ट्रोलिंग’

विशेष साइबर इकाइयां सक्रिय

तेलंगाना, विशेषकर हैदराबाद और साइबराबाद क्षेत्र में, साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष साइबर इकाइयां सक्रिय की गई हैं। वहां नियमित जन-जागरूकता अभियानों, सोशल मीडिया निगरानी और त्वरित शिकायत निस्तारण व्यवस्था पर बल दिया गया है। महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र साइबर विभाग के माध्यम से साइबर अपराध जांच, डिजिटल फॉरेंसिक और जन-जागरूकता कार्यक्रमों को मजबूत किया है। राज्य ने महा साइबर सेफ जैसे डिजिटल सुरक्षा प्रयास भी शुरू किए हैं, जिनका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन खतरों के प्रति सचेत करना है। हरियाणा में वर्षों पहले प्रारंभ किया गया साइबर सेफ अभियान विद्यालयों और महाविद्यालयों तक पहुंचा, जहां छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को साइबर सुरक्षा तथा ऑनलाइन जिम्मेदारी का प्रशिक्षण दिया गया। यह पहल इस बात का उदाहरण है कि जागरूकता अभियान केवल कानून से अधिक प्रभावी दीर्घकालिक समाधान प्रदान कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ ने भी ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों के विरुद्ध राज्यव्यापी जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों तक साइबर सुरक्षा संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा से प्रारंभ साइबर वॉरियर्स कार्यक्रम में देश के 22 राज्यों के युवाओं को प्रशिक्षित कर साइबर जागरूकता का जन-आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की गई। इनमें राजस्थान सहित अनेक राज्यों के युवा शामिल रहे। राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास जारी हैं। गृह मंत्रालय के तहत स्थापित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आइ4सी), राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और 1930 हेल्पलाइन साइबर अपराधों की रोकथाम और शिकायत निस्तारण के लिए महत्त्वपूर्ण तंत्र बन चुके हैं। स्टे सेफ ऑनलाइन और डिजिटल शक्ति जैसे अभियान नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं, को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के लिए प्रेरित कर रहे हैं।