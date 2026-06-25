आईना: आग लगेगी तब कुआं खोदेंगे!



राजनीतिक नेतृत्व अक्सर हादसों के बाद सख्त बयान देता है। जांच, कार्रवाई और जवाबदेही की बातें होती हैं। यदि सरकारें चाहें तो राज्यभर के अस्पतालों, कोचिंग संस्थानों, होटलों, मॉल, बाजारों और सार्वजनिक भवनों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं हो रहा, तो सवाल उठेगा ही कि कमी संसाधनों की है या संकल्प की? हकीकत यह है कि हादसे अक्सर अचानक नहीं होते। वे वर्षों की अनदेखी, ढिलाई और संदिग्ध समझौतों का परिणाम होते हैं। जब तक सब ठीक चलता रहता है, कोई सवाल नहीं पूछता, लेकिन जैसे ही जानें जाती हैं, पूरी व्यवस्था सक्रिय दिखाई देने लगती है। तब नोटिस निकलते हैं, सीलिंग होती है, अभियान चलते हैं। मानो सुरक्षा का मूल्यांकन लोगों के जिंदा रहते नहीं, मरने के बाद किया जाता हो और यही सबसे भयावह बात है।

