आपकी बात: पार्किंग शुल्क में एकरूपता को लेकर आपके क्या विचार हैं?

स्पष्ट नियम लागू हों

पार्किंग शुल्क में एकरूपता और पारदर्शिता होना जरूरी है। स्पष्ट और नियम आधारित शुल्क से भ्रम कम होता है, ट्रैफिक नियंत्रण में मदद मिलती है और अनैतिक वसूली रुकती है। दोपहिया, चारपहिया और भारी वाहनों के लिए स्थिर दरें तय होनी चाहिए। शहर को भीड़भाड़ के आधार पर तीन जोन में बांटा जा सकता है एक भीड़भाड़ वाले इलाके, दूसरा मध्यम भीड़ वाले इलाके और कम भीड़ वाले इलाके और हर जोन के लिए शुल्क स्पष्ट रूप से बोर्ड पर लिखा होना चाहिए। डिजिटल भुगतान स्वीकार किया जाए और रसीद देना जरूरी हो, जिससे गलत वसूली रोकी जा सके। इसके साथ ही एकीकृत पार्किंग ऐप से पार्किंग की उपलब्धता, शुल्क और लोकेशन की जानकारी जनता को आसानी से मिल सके। - ओम प्रकाश छापरवाल, अजमेर