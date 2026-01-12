एआइ के कमाल के पीछे शोषण आखिर किसका?

भारत में अभी तक कोई साफ कानून नहीं है। हमारे यहां 50 करोड़ लोग यूट्यूब और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्मों पर अपनी सामग्री डालते हैं। दिसंबर 2025 में सरकार ने एक नया मसौदा बनाया है जो यूरोपीय संघ जैसा है। रचनाकार चाहें तो अपनी सामग्री के इस्तेमाल से इनकार कर सकते हैं और अगर इस्तेमाल होता है तो उन्हें पैसे मिलेंगे। हालांकि इसके लिए जो व्यवस्था सुझाई जा रही है वह बहुत जटिल दिखती है। तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। एआइ कंपनियों को लगता है कि इससे उनका काम मुश्किल हो जाएगा। अगर रचनाकारों से हर बार पूछना पड़ा, तो उनकी लागत 90 फीसदी बढ़ जाएगी। कंपनियों का तर्क है कि एआइ तो सभी के लिए फायदेमंद है। अब एक छोटा रचनाकार भी कुछ सेकंड में गाने या कहानियां बना सकता है। उनका कहना है कि अगर सख्त नियम लागू किए गए तो सिर्फ अमरीका और चीन ही एआइ के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे जबकि बाकी देश पीछे रह जाएंगे। सवाल टेढ़ा है। यह तय करना मुश्किल है कि इधर जाएं या उधर जाएं। लेकिन इतना तो है कि इस प्रक्रिया में एक पक्ष के साथ नाइंसाफी जरूर हो रही है जिसे शायद इसकी पूरी खबर भी नहीं।