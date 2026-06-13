NEET का भ्रम टूटे: क्यों डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखने वालों को कॉलेज से पहले अस्पताल का वार्ड देखना चाहिए?

अमेरिका में मेडिकल एजुकेशन के अंतर्गत सबसे पहले चार साल का अंडरग्रेजुएट प्रिपेरेटरी (प्री मेडिकल) फेज होता है। इस बफर पीरियड के दौरान छात्र डॉक्टरों के मार्गदर्शन में अपनी रुचि और क्षमता को परखते हैं। साथ ही, इस पेशे को नजदीक से समझते हैं। भारत में 17-18 साल का छात्र NEET परीक्षा देता है। इसके बाद वह सीधे MBBS में प्रवेश लेता है और 22 साल की उम्र में प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। लेकिन इस यात्रा को एक व्यवसायिक कोचिंग सिस्टम ने हाईजैक कर लिया है। हजारों किशोर बायोलॉजी के जटिल कॉन्सेप्ट को सिर्फ रटते हैं। फिजिक्स के सवालों को तब तक हल करते हैं, जब तक थक ना जाएं। यह सब वे सिर्फ नीट की परीक्षा पास करने के लिए करते हैं। उनका तब तक जीवन में अस्पताल से सामना बतौर मरीज के रूप में ही हुआ होता है, जबकि पेशेवर अनुभव के विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है। फिर भी वे जीवन भर का फैसला ले लेते हैं।