आपकी बात : एआइ के दौर में युवा अपनी स्किल्स को कैसे प्रासंगिक बनाए रखें?

खुद को अपडेट करें

एआइ के दौर में युवाओं के लिए सबसे जरूरी है कि वे लगातार सीखने और खुद को अपडेट रखने की आदत डालें। सिर्फ तकनीकी ज्ञान ही नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी, समस्या-समाधान, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता जैसी मानवीय स्किल्स पर भी जोर देना होगा, क्योंकि यही उन्हें मशीनों से अलग बनाएंगी। एआइ और डिजिटल टूल्स को अपनाकर उन्हें काम का सहायक साधन मानना चाहिए, न कि प्रतिस्पर्धी। युवाओं को अपस्किल और रिस्किलिंग के जरिए नए कोर्सेज, प्रोजेक्ट्स और अनुभवों से खुद को समृद्ध करते रहना चाहिए। इसके अलावा नेटवर्किंग, सहयोग, और विभिन्न संस्कृतियों की समझ उन्हें वैश्विक अवसरों के लिए तैयार करेगी। इस तरह युवा न केवल प्रासंगिक बने रहेंगे, बल्कि एआइ युग में अपनी भूमिका और मजबूत बना पाएंगे। - सुनीता रानी अनूपगढ़