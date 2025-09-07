Patrika LogoSwitch to English

आपकी बात : आमजन की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने को आप कितना प्रभावी मानते हैं?

पाठकों ने इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी हैं। प्रस्तुत हैं पाठकों की चुनिंदा प्रतिक्रियाएं

जयपुर

Opinion Desk

Sep 07, 2025

काफी प्रभावी साबित होगा
सीसीटीवी कैमरों से मिलने वाले फुटेज चोरों तथा राहजनी करने वालों को पकड़ने में बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। इसलिए ज्यादातर लोग उनके घरों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं। सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाना काफी प्रभावी होता है। - वसंत बापट, भोपाल

अप्रिय घटनाओं पर अंकुश लगेगा
सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगना आमजन की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम है। आए दिनों होने वाले एक्सीडेंट, चेन स्नेचिंग, छेड़छाड़ जैसी अप्रिय घटनाओं पर बहुत हद तक अंकुश लगाने का यह कारगर प्रयास हैं। ये बाद में सबूत के तौर पर दंड निर्धारण में महती भूमिका निभाने में भी अत्यंत उपयोगी हैं। - संजय निघोजकर, धार

अपराधों में कमी आएगी
सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने से अपराधों में काफी हद तक कमी आएगी। क्योंकि अपराधी अपनी गलती को कैमरा में रिकॉर्ड करने से डरते हैं। अदालत में भी अपराध की रिकॉर्डिंग को गवाह के रूप में पेश किया जा सकता है। साथ ही लाइव प्रसारण अपराधियों को पकड़ने में कारगर साबित होता है। - एस. कुमार हटीला, बीकानेर

सुरक्षा एजेंसियों को मिलती मदद
सीसीटीवी कैमरे अपराधों की रोकथाम और पहचान में अहम भूमिका निभाते हैं। ये घटनाओं के साक्ष्य जुटाने और त्वरित कार्रवाई में सुरक्षा एजेंसियों की मदद करते हैं।
अपराधियों में भय पैदा कर ये सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करते हैं। - अभिषेक गोदारा, पाली

जरूरी है सीसीटीवी कैमरों का होना
आजकल सार्वजनिक स्थलों पर असामयिक घटनाओं पर काबू पाने के लिए सीसीटीवी कैमरों का लगाना कारगर सिद्ध हुआ है। आमजनों की सुरक्षा के लिए उक्त व्यवस्था को और
अधिक मजबूत बनानी चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे चश्मदीद गवाह के योग्य है। सार्वजनिक स्थलों के साथ-साथ छोटे-छोटे स्थानों पर भी आमजन और विशेषकर बुजुर्गों और नाबालिगों की सुरक्षा में सहायक सिद्ध होंगे। - चंपालाल दुबे, भोपाल

