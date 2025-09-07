आपकी बात : आमजन की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने को आप कितना प्रभावी मानते हैं?

जरूरी है सीसीटीवी कैमरों का होना

आजकल सार्वजनिक स्थलों पर असामयिक घटनाओं पर काबू पाने के लिए सीसीटीवी कैमरों का लगाना कारगर सिद्ध हुआ है। आमजनों की सुरक्षा के लिए उक्त व्यवस्था को और

अधिक मजबूत बनानी चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे चश्मदीद गवाह के योग्य है। सार्वजनिक स्थलों के साथ-साथ छोटे-छोटे स्थानों पर भी आमजन और विशेषकर बुजुर्गों और नाबालिगों की सुरक्षा में सहायक सिद्ध होंगे। - चंपालाल दुबे, भोपाल