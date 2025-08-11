आपकी बात : कॉलेज-विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनावों को लेकर आपके क्या विचार हैं?

छात्रसंघ चुनाव एक दोधारी तलवार

छात्र संघ चुनाव विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक विचारधारा के दो पक्ष होते है उसी प्रकार छात्र संघ चुनाव जहां एक ओर छात्रों में नेतृत्व, टीम वर्क और सार्वजनिक रूप से बोलने जैसे महत्त्वपूर्ण कौशल विकसित करने का अवसर देते हैं। छात्र-छात्राओं की समस्याओं जैसे छात्रावास की सुविधा, कैंटीन की गुणवत्ता या शैक्षणिक मुद्दों को हल करने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर काम करने का मौका देते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर इनमें अनुशासन की कमी हो, तो ये शैक्षणिक माहौल के लिए हानिकारक भी साबित हो सकते हैं। - डॉ.अजिता शर्मा, उदयपुर