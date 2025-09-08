आपकी बात : जन्म के साथ आधार कार्ड बनने से आपकी नजर में क्या-क्या फायदे होंगे?

तमाम झंझटों से मुक्ति
जन्म के साथ आधार कार्ड बनने से बच्चे की पहचान शुरू से ही सुरक्षित हो जाती है। सरकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सुविधाएं आसानी से मिलेगी। स्कूल प्रवेश, छात्रवृत्ति और भविष्य की दस्तावेज़ी प्रक्रिया तो आसान होगी ही आयु और पहचान प्रमाण की विश्वसनीयता बनी रहेगी। इससे वन-नेशन, वन-आईडेंटिटी की अवधारणा को बल मिलेगा। - अमृतलाल मारू, इंदौर
मिलेगी अपनी पहचान
यदि बच्चे के जन्म के साथ ही आधार कार्ड बन जाए तो उसे अपनी पहचान बचपन में ही मिल जाएगी, बड़ा होने पर किसी के अधीन रहने की जरूरत नहीं होगी इसके अतिरिक्त यह उसके जीवन भर का पक्का सबूत भी साबित होगा। - वन्दना दीक्षित, कोटा
लाभ मिलना आसान होगा
जन्म के साथ ही आधार कार्ड बन प्रक्रिया में जन्म के साथ ही नवजात शिशु को आधिकारिक सरकारी पहचान मिल जाएगी। उसे मिलने वाली योजनागत सहायता/ सुविधा और स्वास्थ सम्बन्धी लाभ वित्तीय लाभ आदि अविलम्ब सीधे उसके लिंक किए हुए खाते में जमा हो जाएगी। पीएम मातृ वंदना और आंगनवाड़ी सम्बन्धी लाभ सुनिश्चित और सुलभ हो जाएंगे। - करुणाकर त्रिपाठी, भोपाल
सुरक्षा में मददगार
जन्म के समय ही आधार कार्ड बनने से नागरिकों और सरकार दोनों को अनेक लाभ होंगे। सरकारी योजनाएँ जैसे पोषण आहार, स्वास्थ्य सेवाएँ और टीकाकरण सीधे आधार से जुड़कर बच्चों तक आसानी से पहुंच सकेंगी। जनगणना और आंकड़ा प्रबंधन अधिक सटीक होगा, जिससे योजनाओं का सही निर्धारण और क्रियान्वयन संभव होगा। इसके साथ ही बच्चों की सुरक्षा में भी यह मददगार होगा, क्योंकि आधार पहचान गुमशुदगी या विवाद की स्थिति में सहायक साबित होगी। नकली पहचान और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। इस प्रकार जन्म से आधार कार्ड बनना सुविधा और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। - रोहित सोलंकी, नर्मदापुरम
फर्जी दस्तावेज रोकने में कारगर
जन्म के साथ आधार कार्ड फर्जी दस्तावेज को रोकने में कारगर सिद्ध होगा। जन्म के साथ आधार कार्ड से न केवल वास्तविक भारतीय नागरिक की पहचान होगी, अपितु बहुत सारी योजनाएं का फायदा डीबीटी के माध्यम से करना सरल होगा। इससे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की संकल्पना साकार होने से शासन और प्रशासन सुचारू रूप से हो सकेगा। - कृष्ण कांत शर्मा, हिंडौन सिटी