आपकी बात : जन्म के साथ आधार कार्ड बनने से आपकी नजर में क्या-क्या फायदे होंगे?

सुरक्षा में मददगार

जन्म के समय ही आधार कार्ड बनने से नागरिकों और सरकार दोनों को अनेक लाभ होंगे। सरकारी योजनाएँ जैसे पोषण आहार, स्वास्थ्य सेवाएँ और टीकाकरण सीधे आधार से जुड़कर बच्चों तक आसानी से पहुंच सकेंगी। जनगणना और आंकड़ा प्रबंधन अधिक सटीक होगा, जिससे योजनाओं का सही निर्धारण और क्रियान्वयन संभव होगा। इसके साथ ही बच्चों की सुरक्षा में भी यह मददगार होगा, क्योंकि आधार पहचान गुमशुदगी या विवाद की स्थिति में सहायक साबित होगी। नकली पहचान और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। इस प्रकार जन्म से आधार कार्ड बनना सुविधा और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। - रोहित सोलंकी, नर्मदापुरम