आपकी बात : सेमीकंडक्टर चिप देश में ही बनने के बाद तकनीकी क्षेत्र में किस तरह के परिवर्तन होने की उम्मीद है?

बहुआयामी स्तर पर आएगा परिवर्तन

सेमीकंडक्टर चीप विनिर्माण से देश में दैनिक जीवन की वस्तुओं से लेकर शिक्षा, रक्षा, अंतरिक्ष तथा समस्त सुचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुआयामी स्तर पर क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। यह आत्मनिर्भरता भारत की डिजिटल संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्ता को तो मजबूत करेगी ही, साथ ही यह भारत को वैश्विक स्तर पर बडे सेमीकंडक्टर चिप आपूर्तिकर्ता देश के रूप में भी स्थापित करेगी। - दिनेश चौधरी, सिरोही