आपकी बातः वनों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

जन आंदोलन का स्वरूप देकर

वृक्षारोपण को जनआंदोलन बनाकर वन संरक्षण किया जा सकता है। साथ ही आधुनिक तकनीक से अवैध कटाई की निगरानी जरूरी है। सबसे जरूरी उद्योगों के लिए एक पेड़ काटने पर दस लगाने की नीति अमल में लाई जानी चाहिए। समय की मांग है कि अब लकड़ी के अन्य विकल्प तलाशें जाए। वन क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों को अधिकार और जिम्मेदारी दी जाए। बच्चों को स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। - अमृतलाल मारू, इंदौर