आपकी बातः राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ाई जा सकती है?

नेतृत्व की प्रेरणा दी जाए

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें नेतृत्व करने और स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से उनमे स्पष्ट और मजबूत संवाद करने का कौशल विकसित करना चाहिए। महिलाओं को स्वच्छ राजनीति में कदम रखने के लिए सहयोग करना चाहिए। हर मोहल्ले, गांव, ब्लॉक पर छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेतृत्व देना चाहिए। उनकी समस्याओं का समाधान करना और कार्ययोजना को धरातल पर जगह देना आवश्यक है। - कुमार जितेन्द्र जीत, मोकलसर