आपकी बात: सेकंड होम कल्चर के बढ़ते चलन को लेकर आपके क्या विचार है?

अच्छी सेहत को मिल रहा बढावा

बड़े शहरों के बाहरी इलाकों में सेकेंड होम अब केवल वीकेंड बिताने की जगह नहीं रहे बल्कि शुद्ध भोजन, प्राकृतिक जीवन और सामाजिक जिम्मेदारी का ठोस मॉडल बनते जा रहे हैं। यहां पूरा परिवार मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटमों से दूर प्राकृतिक परिवेश में अपना समय बिताता है। यहां मनपसंद सब्जियां उगाई जा रही हैं। गाय-भैंस पाली जा रही हैं और इनकी देखभाल करने के लिए एक परिवार को स्थायी रूप से रोजगार भी दे रहे हैं। अधिकांश फॉर्म हाउसों पर एक स्थानीय परिवार को देखभाल, खेती और पशुपालन के लिए रखा गया है। इससे आसपास के गांवों में स्थायी रोजगार सृजित हो रहा है। कई जगहों पर रहने की सुविधा, बिजली-पानी और बच्चों की पढ़ाई तक की व्यवस्था की गई है।- डॉ. प्रेमराज मीना, करौली