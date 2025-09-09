आपकी बात : प्राचीन शिक्षा परंपरा को पुनर्जीवित करने को लेकर आपके क्या विचार हैं?

सरकार की ओर से हों प्रयास

वर्तमान समय में देश में प्राचीन शिक्षा परंपरा लगभग खत्म होने के कगार पर है, लेकिन सरकार प्राचीन शिक्षा परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए गंभीर नहीं है, जो चिंतनीय है सरकार को सभी शासकीय व निजी स्कूलों में प्राचीन शिक्षा परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए इसे सभी वर्ग के कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए और देश के सभी महान क्रांतिकारियों, महापुरुषों के जीवनी के बारे में छात्रों को ज्ञान हो इसके लिए अलग से पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए और इसके लिए सरकार को योग्य शिक्षकों की भर्ती करना चाहिए, जो प्राचीन शिक्षा परंपरा व महान क्रांतिकारियों, महापुरुषों के जीवनी के बारे में छात्रों को समझाएं। सरकार को ऐसी स्थाई व्यवस्था करना चाहिए, जिससे कि प्राचीन शिक्षा परंपरा कायम रहे ये किसी भी कीमत पर खत्म न हो। - आलोक वालिम्बे, बिलासपुर