आपकी बातः शादियों में भोजन की बर्बादी न हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए?

खाने के मेन्यू को सीमित रखा जाए

खाने का मेन्यू सीमित मात्रा में रखें। शादियों में अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते है, जिससे आधा से ज्यादा भोजन बर्बाद होता है। पाश्चात्य खाने पिज्जा, बर्गर, चाऊमीन में लोगों की रुचि बढ़ रही है, जिससे स्टॉल पर ही लोग अपना पेट भर लेते हैं। उसके बाद भोजन में विभिन्न प्रकार की मिठाइयां, सब्जियां, रोटी, पूरी का स्वाद लेने के लिए बेवजह अपनी प्लेट भर लेते हैं। थोड़ा बहुत खाने का स्वाद ले कर ज्यादा खाना कचरा पात्र में चला जाता है। शादियों में बड़े-बड़े खाली पात्र रख दिए जाएं और सूचना लगा दी जाए कि बचे हुए भोजन को इन पात्रों में डालें। खाली प्लेट को कचरा पात्र में डाले इससे भोजन व्यर्थ नहीं होगा और गरीबों के काम आ जाएगा। - लता अग्रवाल, चित्तौड़गढ़