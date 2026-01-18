आपकी बात: कामगार मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं?

पोर्टेबल स्कूल व्यवस्था शुरू करें

जो सड़कें, पुल और इमारतें मजदूरों के पसीने से खड़ी होती हैं, उन्हीं मजदूरों के बच्चे अक्सर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अस्थायी निवास, लगातार पलायन और आर्थिक संकट बच्चों के सपनों को बीच रास्ते में रोक देते हैं। इस दिशा में केवल नीतियां नहीं, बल्कि जमीन पर उतरने वाले समाधान चाहिए। हर निर्माण स्थल पर अस्थायी शिक्षण केंद्र, पलायन करने वाले बच्चों के लिए पोर्टेबल स्कूल व्यवस्था और समाज के सहयोग से पुस्तक, पोषण व मार्गदर्शन कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। शिक्षा कोई सुविधा नहीं, बल्कि हर बच्चे का अधिकार है। जब एक मजदूर का बच्चा पढ़ता है, तो वह केवल अपनी किस्मत नहीं बदलता, बल्कि समाज और देश की दिशा भी बदलता है। - डॉ. दीपिका झंवर, जयपुर