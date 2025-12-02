आपकी बात: शहरों में बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए क्या उपाय किए जा सकते है?

उन्नत तकनीक का उपयोग हो

सबसे पहले आमजन को जागरूक किया जाए ताकि वे गीला व ठोस कचरे को अलग अलग डस्टबिन में स्टोर करे। संग्रहण वाहनों में भी अलग अलग संग्रहण की व्यवस्था हो। प्रशासन स्तर पर गीले कचरे का उपयोग, ऊर्जा निर्माण व कंपोस्ट खाद के निर्माण में किया जाए। और ठोस कचरे को नियमानुसार, रीयूज, री मैन्युफैक्चर एवं रीसाइकल किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रशासन को पर्याप्त क्षमता के प्लांट स्थापित किए जाने चाहिए । अपशिष्ट संग्रहण में उन्नत तकनीक का उपयोग करके उसे सुलभ व कुशल बनाना चाहिए। इसके लिए विदेशों प्रचलित तकनीक व तरीकों को अपनाना चाहिए। इसमें प्रशासन के साथ आमजन का सहयोग नितांत आवश्यक है। - विजय कुमार वर्मा, सीकर