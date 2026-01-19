आपकी बात: बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए क्या उपाय किेए जा सकते हैं?

विज्ञान मेलों में लेकर जाएं

बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने की शुरुआत घर और प्राथमिक पाठशाला से होनी चाहिए। बच्चों को क्या के साथ-साथ क्यों और कैसे पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जब बच्चा कोई सवाल पूछे, तो उसे दबाने के बजाय उसे स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करें। दैनिक जीवन की छोटी-मोटी घटनाओं, जैसे कि वर्षा का होना या पौधों का बढ़ना, के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों को सरल प्रयोगों द्वारा समझाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, रटने की प्रवृत्ति को छोड़कर सीखने की प्रायोगिक शिक्षा पर बल देना आवश्यक है। विज्ञान मेलों, पुस्तकालयों और प्रकृति भ्रमण के माध्यम से उनमें विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाई जा सकती है। जब बच्चे तथ्यों को परखना और प्रमाणों के आधार पर सोचना शुरू करेंगे, तभी उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जन्म होगा। - राजेन्द्र कुमार जांगिड़, बालोतरा