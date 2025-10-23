आपकी बातः बच्चों में कुपोषण की समस्या को खत्म करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

कुपोषण के विरुद्ध अभियान चलाएं

बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए स्वस्थ और संतुलित आहार नियमित भोजन और पर्याप्त मात्रा पानी देना आवश्यक है। बच्चों के भोजन में साबुत अनाज फल सब्जियां प्रोटीन दूध दही पनीर सोयाबीन शामिल करना चाहिए। गरीब परिवारों को सस्ते और पौष्टिक खाद्यान्न उपलब्ध कराना चाहिए। पोषण सप्ताह और जागरूकता अभियान चलाकर भी कुपोषण को रोका जा सकता है। स्कूलों में पौष्टिक भोजन दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे सही पोषण, प्राप्त कर सके आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन और पोषण शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जानी चाहिए। - लहर सनाढ्य, उदयपुर