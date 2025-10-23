आपकी बातः बच्चों में कुपोषण की समस्या को खत्म करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

संतुलित पोषण आवश्यक
बच्चों में कुपोषण की समस्या को खत्म करने के लिए उनका संतुलित पोषण अत्यंत आवश्यक है। दैनिक आहार में दूध, दाल, साबुत अनाज, हरी सब्जियां और ताजे फल शामिल करना चाहिए। साथ ही जंक फूड, अत्यधिक शक्कर और कोल्ड ड्रिंक्स से परहेज करना होगा। पर्याप्त नींद, स्वच्छ जल और नियमित शारीरिक गतिविधि मानसिक विकास के लिए अनिवार्य हैं। - डॉ. राजेन्द्र कुमावत, जयपुर
बच्चों में कुपोषण का होना हमारे देश की आम समस्या है। हेल्दी फूड के जरिए इसे दूर किया जा सकता है। मौसमी फल, हरी सब्जियां और दूध बच्चों के आहार में शामिल होना चाहिए। स्वच्छता के प्रति बचपन से ही बच्चों में आदत विकसित होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की आंगनवाड़ियों में बच्चों को केला, मूंगफली के दाने आदि पौष्टिक आहार प्रदान किया जाना चाहिए। - ललित महालकरी, इंदौर
कुपोषण के विरुद्ध अभियान चलाएं
बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए स्वस्थ और संतुलित आहार नियमित भोजन और पर्याप्त मात्रा पानी देना आवश्यक है। बच्चों के भोजन में साबुत अनाज फल सब्जियां प्रोटीन दूध दही पनीर सोयाबीन शामिल करना चाहिए। गरीब परिवारों को सस्ते और पौष्टिक खाद्यान्न उपलब्ध कराना चाहिए। पोषण सप्ताह और जागरूकता अभियान चलाकर भी कुपोषण को रोका जा सकता है। स्कूलों में पौष्टिक भोजन दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे सही पोषण, प्राप्त कर सके आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन और पोषण शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जानी चाहिए। - लहर सनाढ्य, उदयपुर
पोषण कार्यक्रम वास्तविक धरातल पर हों
वर्तमान समय में बच्चों में कुपोषण की समस्या के निराकरण के लिए पोषण कार्यक्रमों का वास्तविक धरातल पर सरकारी नियमानुसार लागू होना अति आवश्यक है। कई बार सरकारी स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को साप्ताहिक चार्ट के अनुसार भोजन नही करवाया जाता है, जिससे बच्चे पूर्ण रूप से विकसित नही हो पाते। - विनायक गोयल, रतलाम
