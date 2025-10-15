आपकी बात : ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

ट्रैफिक जाम की समस्या का मुख्य कारण ट्रैफिक नियमों की अवहेलना है। लोग मनमाने ढंग से वाहन चलाते और खड़े करते हैं। ट्रैफिक पुलिस को समय रहते यातायात को नियंत्रित और सुचारु रखना चाहिए। त्योहारों, जलसों और सड़क मरम्मत के दौरान रूट डायवर्शन स्पष्ट होना चाहिए। जनता की जागरूकता और ऑटोमैटिक चालान प्रणाली से यातायात अनुशासन बेहतर हो सकता है।

– डॉ. माधव सिंह भामु, श्रीमाधोपुर (सीकर)