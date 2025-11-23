Patrika LogoSwitch to English

ओपिनियन

आपकी बातः क्रॉनिक रोगों से बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

पाठकों ने इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी है, प्रस्तुत हैं पाठकों की चुनिंदा प्रतिक्रियाएं

जयपुर

image

Opinion Desk

Nov 23, 2025

उचित खानपान, स्वस्थ जीवनशैली
क्रॉनिक रोग वे होते है, जो लंबे समय तक बने रहने के बाद घातक साबित होते हैं। इससे बचाव के लिए हमें उचित खानपान और स्वस्थ जीवनशैली अपनानी पड़ेगी क्योंकि फास्ट फूड खाने से हमारे शरीर पर असर पड़ता है, इसलिए उचित खानपान से ही हमारी स्वस्थ जीवनशैली बन सकती है। - प्रियव्रत चारण, जोधपुर
समय पर जांचे करवाएं
इन रोगों से बचाव के लिए स्वस्थ जीवनशैली बेहद जरूरी है। नियमित व्यायाम या पैदल चलना, प्राणायाम करना, अच्छे और शुद्ध खान पान की आदतें विकसित करनी पड़ेगी। इसके साथ-साथ डॉक्टरी सलाह से दवाओं का नियमित सेवन करना चाहिए। समय पर जांचें करवानी चाहिए। इन सबके जरिए हम रोगों को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। - दिनेश मेघवाल, उदयपुर
दिनचर्या में अनुशासन हो
क्रॉनिक रोगों से बचाव किसी एक उपाय से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिम्मेदार आदतों से संभव है- संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद, तनाव नियंत्रण और नशामुक्त जीवन। यही संयमित दिनचर्या लंबे समय तक स्वास्थ्य की ढाल बनती है। क्रॉनिक रोगों से बचाव दवाओं नहीं, आदतों का सौदा है। थाली में सादगी, दिनचर्या में अनुशासन, मन में शांति और जीवन में नशामुक्ति- यही चार स्तंभ लंबे स्वास्थ्य की नींव रखते हैं। - लक्षित सुमन, झालावाड़
अच्छी नींद लेनी चाहिए
क्रॉनिक रोगों से बचाव के लिए हमें अपने खानपान और निद्रा को दुरुस्त रखना होगा, क्योंकि इससे आपके पाचन तंत्र भी मज़बूत होता है। आजकल पाचन क्रिया से संबंधित समस्या आम है और इससे आगे चलकर शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है । कहीं न कही यह हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है। लंबे समय तक अगर यह चलता रहे तो यह सही नहीं है । - डॉ. चांदनी श्रीवास्तव, रायपुर

23 Nov 2025 05:28 pm

