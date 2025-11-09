Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ओपिनियन

आपकी बातः संयुक्त परिवार परंपरा को बचाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए?

पाठकों ने इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी हैं, प्रस्तुत हैं पाठकों की चुनिंदा प्रतिक्रियाएं

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Opinion Desk

Nov 09, 2025

सभी एक-दूसरे से जुड़े रहें
प्रेम , विश्वास व संस्कार ही संयुक्त परिवार का आधार होता है। एकल परिवार में इन मूल्यों का अभाव दिखाई देता है। आज के दौर में, हमें खुद को बदलना होगा। छोटे परिवार में भी संयुक्त परिवार का वातावरण बन सकता है। यदि सभी एक- दूसरे से जुड़े रहें , भावनाओं की कद्र करें तो परिवार को हंसता-खेलता व ' घर ' को मंदिर बनाया जा सकता है । - गजानन पांडेय, हैदराबाद
हमारी संस्कृति की नींव
संयुक्त परिवार हमारी संस्कृति की नींव है, जहां स्नेह, सहयोग और संस्कारों का संगम होता है। बुजुर्गों की सीख, बच्चों की हंसी और युवाओं का उत्साह, यही उसकी पहचान है। थोड़ा त्याग, थोड़ा समझौता और बहुत सारा प्यार, इन्हीं से जुड़ती हैं रिश्तों की डोर बार-बार। जब मैं की जगह हम का भाव पनपता है, तभी संयुक्त परिवार सच्चे अर्थों में जीवित रहता है। - डॉ. दीपिका झंवर, जयपुर
तालमेल ही उचित उपाय
युवा पीढ़ी स्वयं बड़ों का सम्मान कर बच्चों को बचपन से ही संस्कारित करे। घर के बुजुर्ग अपनी सलाह तो दें किंतु अपना मत थोंपे नहीं वरन् तालमेल बिठाने का प्रयास करें और बच्चे दोनों के बीच की कड़ी बनें। - सरोज जैन, खंडवा (मप्र)
सम्मान और सहयोग की भावना महत्त्वपूर्ण
संयुक्त परिवार बचाए रखने के मुख्य उपाय, आपसी सम्मान और संवाद के साथ साझा किया गया समय और भोजन, जिम्मेदारियों का बंटवारा, निर्णयों में भागीदारी, व्यक्तिगत स्थान का सम्मान के साथ साथ सहिष्णुता का होना अत्यधिक आवश्यक है! - राहुल मुदगल, आगरा ( उत्तर प्रदेश)
संयुक्त रूप से बैठकर फैसले लें
संयुक्त परिवार परंपरा को बचाए रखने के लिए परिवार के सभी सदस्यों में परस्पर आपसी समझ, सहनशीलता, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना, विश्वास सभी के प्रति आदर और सम्मान आवश्यक है l दिन प्रतिदिन के लिए संयुक्त रूप से बैठ कर निर्णय लें। ये सभी गुण आने वाले पीढ़ी में भी स्थापित किए जाने चाहिए l त्योहार, परंपराओं को सभी मिलकर साथ निभाना चाहिए l सम्भव हो तो कम से कम एक समय का भोजन का आनंद साथ लेना चाहिए। - ओम प्रकाश छापरवाल, अजमेर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Nov 2025 07:18 pm

Hindi News / Opinion / आपकी बातः संयुक्त परिवार परंपरा को बचाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए?

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

गिरफ्तारी में मनमानी पर अंकुश का ठोस प्रयास

ओपिनियन

सड़क दुर्घटना: लापरवाही और रफ्तार का घातक मेल

ओपिनियन

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख: अफसरों के हवाले शहर

ओपिनियन

शरीर ही ब्रह्माण्ड – तीन शरीर-तीन ही ऋण

ओपिनियन

राष्ट्रजागरण की गूंज, भारत की आत्मा का स्वर

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.